Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris

Le parcours débute par une présentation du Mur des Noms au Mémorial de la Shoah avant de partir sur les traces de la vie juive dans le cœur historique de Paris, le Marais. En découvrant synagogues, plaques commémoratives et commerces traditionnels, du Moyen-Âge à nos jours, le groupe suit les évolutions du quartier juif, le Pletzl.

Informations Durée : 1h30.

Lieu de rendez-vous : accueil du Mémorial de la Shoah.

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le dimanche 22 mars 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

