Le quartier Laon/Zola durant la Seconde Guerre mondiale : occupation, Résistance, Shoah Maison de quartier Trois Piliers Reims

Le quartier Laon/Zola durant la Seconde Guerre mondiale : occupation, Résistance, Shoah Samedi 20 septembre, 10h00 Maison de quartier Trois Piliers Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir, à l’occasion de cette visite guidée, les trajectoires d’habitants du quartier engagés dans la Résistance et le destin des riverains juifs persécutés par Vichy et les Allemands, à partir des plaques commémoratives (ou de leur absence).

Maison de quartier Trois Piliers 29 Rue Pontgivart, 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est 03 26 40 54 82 http://www.maisondequartier-reims.fr/mdq/trois-piliers [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 75 58 99 »}, {« type »: « email », « value »: « gmtnolleau@gmail.com »}] La Maison de quartier Trois Piliers est un équipement de proximité ouvert à tous dans le quartier Laon/Zola. Vous y trouverez des services de loisirs, d’éveil et de socialisation pour vos enfants. Vous pouvez également y pratiquer des activités socioculturelles variées, selon vos envies.

Espace convivial d’échange et de participation, elle favorise l’épanouissement, les rencontres interculturelles et la solidarité. La Maison de quartier est un lieu d’accueil, d’écoute et de projets d’animations concertés au bénéfice des habitants du territoire. Bus 4 arrêt Saint-Benoît / Tram A arrêt Saint-Thomas.

