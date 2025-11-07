Le quartier Lorge | RDV Découverte | COMPLET Devant le FRAC Caen

Le quartier Lorge | RDV Découverte | COMPLET

Devant le FRAC 7 Rue Neuve Bourg l'Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-07 14:00:00

2025-11-07 16:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Du couvent des Visitandines à un lieu dédié à la création contemporaine sous toutes ses formes en passant par une caserne militaire, le quartier Lorge a eu plusieurs vies.

Cette visite vous propose de découvrir ce lieu pour l’heure encore peu connu au cœur de la ville.

Une visite menée par Vassiliki Cyrille-Lytras.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Devant le FRAC 7 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Le quartier Lorge | RDV Découverte | COMPLET

From a Visitandines convent to a military barracks to a place dedicated to contemporary creation in all its forms, the Lorge district has had many lives.

This tour invites you to discover this little-known area in the heart of the city.

German : Le quartier Lorge | RDV Découverte | COMPLET

Vom Visitandinenkloster über eine Militärkaserne bis hin zu einem Ort, der der zeitgenössischen Kunst in all ihren Formen gewidmet ist, hat das Viertel Lorge mehrere Leben gehabt.

Dieser Rundgang führt Sie zu diesem bislang noch wenig bekannten Ort im Herzen der Stadt.

Italiano :

Da convento di Visitandine a caserma militare, fino a luogo dedicato alla creazione contemporanea in tutte le sue forme, il quartiere Lorge ha avuto molte vite.

Questo tour vi invita a scoprire questa zona poco conosciuta nel cuore della città.

Espanol :

De convento visitandino a cuartel militar, pasando por lugar dedicado a la creación contemporánea en todas sus formas, el barrio de Lorge ha tenido muchas vidas.

Este recorrido le invita a descubrir esta zona poco conocida en el corazón de la ciudad.

