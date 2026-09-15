Le quartier Saint-Gilles et l’abbatiale de la Trinité | RDV Découverte Cour de l’Hôtel d’Escoville Caen

Informations pratiques

Caen

Le quartier Saint-Gilles et l’abbatiale de la Trinité | RDV Découverte

Cour de l’Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 14:00:00

fin : 2026-12-01 16:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Tout proche du centre-ville, le faubourg Saint-Gilles est riche en curiosités de toutes époques : le Sépulcre – jadis église la plus prestigieuse de Caen –, la rue Haute étrangement coupée en deux, la rue de Calix à l’atmosphère encore rurale, les ruines de l’église Saint-Gilles…

Tout proche du centre-ville, le faubourg Saint-Gilles est riche en curiosités de toutes époques : le Sépulcre – jadis église la plus prestigieuse de Caen –, la rue Haute étrangement coupée en deux, la rue de Calix à l’atmosphère encore rurale, les ruines de l’église Saint-Gilles, de beaux ensembles de la Reconstruction, le cèdre du Liban et son labyrinthe végétal. La visite s’attardera dans l’abbatiale romane de la Trinité (Abbaye-aux-Dames) et permettra d’en découvrir la crypte souterraine.

Visite de Pierre Ageron.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Cour de l’Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Le quartier Saint-Gilles et l’abbatiale de la Trinité | RDV Découverte

Just a stone’s throw from the city centre, the Faubourg Saint-Gilles is brimming with sights from every era: the Sépulcre – once Caen’s most prestigious church –, Rue Haute, which is curiously split in two, Rue de Calix, which still has a rural feel, and the ruins of Saint-Gilles Church…

L’événement Le quartier Saint-Gilles et l’abbatiale de la Trinité | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer