Le quartier Saint-Maclou au 19e siècle Misère et urbanisme(s) Rouen

Le quartier Saint-Maclou au 19e siècle Misère et urbanisme(s)

place Barthélémy Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2025-11-16 2026-01-11

Si le quartier des Antiquaires est aujourd’hui réputé pour son charme, il n’en est pas de même au 19e siècle. Puanteur, maladies et misère constituent alors le quotidien de ce coin historique. De quoi inspirer de grands travaux d’urbanisme. Alors suivez notre guide !

Dimanche 16 novembre, 15h00

Dimanche 11 janvier 2026, 15h00

Rendez-vous Devant l’église Saint-Maclou, Place Barthélémy, Rouen

Gratuit, réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-saint-maclou-au-19e-siecle .

place Barthélémy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01

