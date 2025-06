Le quatuor Messiaen Eglise de Mirabel Mirabel-aux-Baronnies 15 juillet 2025 07:00

Drôme

Le quatuor Messiaen Eglise de Mirabel 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Concert du Quatuor Messiaen (violon et violoncelle)

Au programme Haydn, Smetana, Igudesman…

Eglise de Mirabel 7 Place de l’Eglise

Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09 accueil@mirabel-aux-baronnies.fr

English :

Concert by the Messiaen Quartet (violin and cello)

Program: Haydn, Smetana, Igudesman…

German :

Konzert des Messiaen-Quartetts (Violine und Violoncello)

Auf dem Programm: Haydn, Smetana, Igudesman…

Italiano :

Concerto del Quartetto Messiaen (violino e violoncello)

In programma: Haydn, Smetana, Igudesman…

Espanol :

Concierto del Cuarteto Messiaen (violín y violonchelo)

En el programa: Haydn, Smetana, Igudesman…

