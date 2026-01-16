Le Quatuor Salle Onyx Salle des Fêtes Rostrenen

Le Quatuor

Salle Onyx Salle des Fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Une répétition qui n’en finit pas…

4 musiciens forment un quatuor.

4 personnalités éloignées,

4 facons de jouer et de percevoir la musique,

1 objectif commun le concert !

Écrite par Aline Touseau et créée le 15 novembre 2025 à St Nicolas du Pélem, cette pièce mêle étroitement Théâtre et Musique avec une dose d’humour parfois grinçant de réalisme.

Deux musiciens de haut vol Kristina Kuusisto (bandonéon) et Frantz Gandubert (Saxophone Soprano), deux comédiennes aguerries Aline Touseau et Gwénaële Le Doussal se partagent le plateau dans ce huis-clos musical.

Org. Le KaléidosCob .

Salle Onyx Salle des Fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 32 24 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Quatuor Rostrenen a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh