Le Québec et l’Acadie en scène ! Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 20:30 –

Gratuit : non sur réservation Gratuit sur réservation : bis2026.fr/categories-programmes/la-vitrine-musicale-des-artistes-canadiens-bis-2026/#/detail/soiree-canadienne-bis-2026 Tout public

Cette année, l’opération Côte à côte revient aux BIS de Nantes et consacre une soirée toute spéciale à trois artistes importants de la scène émergente du Canada : Allô Fantôme propose un habile mélange de rock ultra-mélodique aux accents rétro des années 1970, le tout livré avec panache et délicatesse. Originaire de l’Acadie, le groupe BAIE est réputé pour ses spectacles de pop disco feutrée et traversés de grooves ensoleillés, évoquant ABBA et Fleetwood Mac. Enfin, DVTR est le duo art punk de l’heure au Québec, qui prend un malicieux plaisir à lancer à ses spectateurs ébahis des chansons coup de poing déjantées. Concerts dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.bis2026.fr/categories-programmes/la-vitrine-musicale-des-artistes-canadiens-bis-2026/#/detail/soiree-canadienne-bis-2026