Le Quintette Beatus Dambach-la-Ville

Le Quintette Beatus

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Souhaitant mettre en avant les qualités musicales des instruments de la famille des cuivres, ces cinq amis issus du milieu musical associatif et professionnel du Centre Alsace fondent le Quintette de Cuivres Beatus en 2022.

Souhaitant mettre en avant les qualités musicales des instruments de la famille des cuivres, ces cinq amis issus du milieu musical associatif et professionnel du Centre Alsace fondent le Quintette de Cuivres Beatus en 2022.

Cette année, pour son retour au sein du programme culturel du Foyer Georges Meyer, cet ensemble cuivré proposera un programme éclectique. Son répertoire varié va de la musique baroque à la musique de film, en passant par le jazz, le classique ou la musique latine. .

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 andre.schuhler0157@orange.fr

English :

Wishing to highlight the musical qualities of instruments in the brass family, these five friends from the associative and professional music scene in Central Alsace founded the Beatus Brass Quintet in 2022.

German :

Mit dem Wunsch, die musikalischen Qualitäten der Instrumente der Blechbläserfamilie in den Vordergrund zu stellen, gründeten diese fünf Freunde aus dem Vereinswesen und der professionellen Musikszene des Zentrums Elsass 2022 das Blechbläserquintett Beatus.

Italiano :

Desiderosi di mettere in luce le qualità musicali degli strumenti della famiglia degli ottoni, questi cinque amici della scena musicale associativa e professionale dell’Alsazia centrale hanno fondato nel 2022 il Beatus Brass Quintet.

Espanol :

Deseosos de poner de relieve las cualidades musicales de los instrumentos de la familia de los metales, estos cinco amigos de la escena musical asociativa y profesional de Alsacia Central fundaron en 2022 el Beatus Brass Quintet.

L’événement Le Quintette Beatus Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du pays de Barr