Le quiz de la Fresque du climat Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 14:00 – 17:30

Gratuit : non Compris dans le billet d’entrée Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Venez tester vos connaissances et mieux comprendre l’ampleur et la complexité des défis liés aux changements climatiques. Le quiz de la Fresque du climat est un format court et ludique pour découvrir le sujet de manière collaborative et appréhender les enjeux climatiques tout en suscitant l’envie d’agir !Détail des tarifs & modalités de réservation : Sans réservation, compris dans le prix du billet d’entrée.Par groupe de 10 personnes, en continu pendant l’après-midi.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



