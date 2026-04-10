Le Quiz Musical Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Oublie les quiz sages et les mains discrètes. Ici, tu joues au bras levé, tu tranches sans hésiter, tu assumes tes goûts (même les plus douteux) et surtout, tu partages.

Le Quiz Musical, c’est un format vif, incarné par un animateur à l’énergie franchement communicative, qui transforme chacune de tes manches en moment collectif.

Tu reconnais un refrain, tu tentes un artiste, tu t’emballes sur une intro, tu ris des réponses improbables et, mine de rien, tu te fabriques des souvenirs. Le tout en deux temps (deux fois 45 minutes), pour te laisser faire monter la tension, puis la relâcher en beauté.

À vivre entre collègues, entre ami·es ou avec des inconnu·es qui ne le resteront pas longtemps.

Un blind test qui ne dit pas son nom, un animateur qui met tout le monde d’accord, et une salle qui bascule en chœur : bienvenue au Quiz Musical, là où la compétition est surtout une affaire de bonne humeur.

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h30 à 22h00

Le vendredi 17 avril 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T20:30:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00;2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/le-quiz-musical/



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