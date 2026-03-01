Le Quizz de la Ruche des Arques Les Arques
Le Quizz de la Ruche des Arques Les Arques samedi 28 mars 2026.
Le Quizz de la Ruche des Arques
Salle l’Alambic Les Arques Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Ruche des Arques vous convie à une soirée quizz bilingue 40 questions en français et en anglais ! On joue en équipe, formée sur place ! De nombreux lots à gagner
La Ruche des Arques vous convie à une soirée quizz bilingue 40 questions en français et en anglais ! On joue en équipe, formée sur place ! De nombreux lots à gagner.
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Salle l’Alambic Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 7 88 48 82 94
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English :
La Ruche des Arques invites you to a bilingual quiz night: 40 questions in French and English! Play as a team, formed on site! Lots of prizes to be won
L’événement Le Quizz de la Ruche des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cazals-Salviac