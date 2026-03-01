Le Quizz de la Ruche des Arques

Salle l’Alambic Les Arques Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Ruche des Arques vous convie à une soirée quizz bilingue 40 questions en français et en anglais ! On joue en équipe, formée sur place ! De nombreux lots à gagner

La Ruche des Arques vous convie à une soirée quizz bilingue 40 questions en français et en anglais ! On joue en équipe, formée sur place ! De nombreux lots à gagner.

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Salle l’Alambic Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 7 88 48 82 94

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English :

La Ruche des Arques invites you to a bilingual quiz night: 40 questions in French and English! Play as a team, formed on site! Lots of prizes to be won

L’événement Le Quizz de la Ruche des Arques Les Arques a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cazals-Salviac