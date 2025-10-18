Le quotidien bien pensé : consultations d’architecte par Architectes & Particuliers Orangerie du Val Ombreux Soisy-sous-Montmorency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, venez rencontrer l’association Architectes & Particuliers autour du thème « Le quotidien bien pensé ».

Speed-coaching Cette année, nous proposons de nouveau des speed-coaching. Pendant 20 minutes, vous pourrez poser vos questions directement à un architecte et obtenir des conseils personnalisés sur vos projets.

Venez découvrir ces réalisations et échanger avec les architectes présents : une occasion privilégiée pour comprendre leur rôle, leur savoir-faire et l’accompagnement qu’ils peuvent vous offrir dans vos projets.

Orangerie du Val Ombreux Chemin de l’Orangerie 95230 Soisy-sous-Montmorency Soisy-sous-Montmorency 95230 Val-d’Oise Île-de-France

Consultation d’architectes

©Pablo Ka