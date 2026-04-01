Le quotidien des chanoines Abbaye de La Lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer

Le quotidien des chanoines

Abbaye de La Lucerne d’Outremer 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez accompagner un seigneur médiéval en visite à l’abbaye de La Lucerne !

Vous découvrirez le quotidien de l’abbaye, ses habitants, leur organisation très spécifique ainsi que les différents bâtiments qu’ils occupent dans leur vie de tous les jours !

Visite ludique pour toute la famille.

Durée 1h.

Réservation obligatoire auprès de Simon Tasset, guide conférencier, au 06.84.98.41.25. .

Abbaye de La Lucerne d’Outremer 1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25

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English : Le quotidien des chanoines

L’événement Le quotidien des chanoines La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer