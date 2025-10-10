Le radeau de la Méduse Salle polyvalente Biarrotte

Salle polyvalente Centre village Biarrotte Landes

Spectacle humour, seule en scène

Contextualisés, interprétés et transmis avec maestria, les secrets du chef-d’œuvre de Géricault nous sont contés par une conférencière hors du commun, aussi irrésistible qu’experte, incarnée par Anne Cangelosi.

Écrit et mis en scène par Alexandre Delimoges, le spectacle Le radeau de la Méduse, nous emmène dans une exploration du célèbre tableau éponyme.

Dès 8 ans. Durée 1h. Rendez-vous à 20h30.

Billetterie au guichet du Point Com ou en ligne. .

Salle polyvalente Centre village Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

