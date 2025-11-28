LE RADEAU DE LA MEDUSE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

LE RADEAU DE LA MEDUSE Début : 2026-01-09 à 20:00. Tarif : – euros.

En résumé :En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile « LE RADEAU DE LA MÉDUSE » et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses « Misérables ». Il critique la Restauration et son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position.Grâce à une drôle de conférencière, découvrez les secrets de ce gigantesque tableau du Louvre qui choqua le monde et ébranla le trône. Revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXème siècle.Ce qui se ditLe ParisienDrôle et instructifDans ce récit, Alexandre Delimoges mêle brillamment humour, faits historiques et vie du peintre.Allégorie du naufrage de la France, mépris de l’aristocratie envers le peuple, il fait écho aussi à l’actualité dans le symbole des errances politiques.La presse en parleHolybuzzLe rire enseignant.« Le Radeau de la Méduse » est une pièce « spéciale », oui, mais spécialement drôle et instructive. L’humour de la pièce tient au fait que le public est considéré comme parfaitement ignare, la chose étant proposée avec assez de provocation pour que l’on comprenne immédiatement que l’on est dans la dérision. Une complicité s’installe alors entre les spectateurs et la comédienne, elle-même attifée à la façon d’une artiste ratée.La revue du spectacleTraverser l’histoire de l’œuvre, entre érudition finement dosée et jeu théâtral maîtriséCliquez pour accepter le

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64