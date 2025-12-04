LE RADEAU DE LA MÉDUSE – LE RADEAU DE LA MEDUSE – 2EME SAISON – COMEDIE BASTILLE Paris

LE RADEAU DE LA MÉDUSE – LE RADEAU DE LA MEDUSE – 2EME SAISON Début : 2025-12-04 à 19:00. Tarif : – euros.

LE RADEAU DE LA MÉDUSE60 minutes d’humour, d’art et d’histoire ! SUCCES !En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile « LE RADEAU DE LA MÉDUSE » et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses « Misérables ». Il critique la Restauration et son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position. Grâce à une drôle de conférencière, découvrez les secrets de ce gigantesque tableau du Louvre qui choqua le monde et ébranla le trône. Revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXème siècle.De Alexandre Delimoges – Par Anne Cangelosi« Historique, artistique, instructif, Anne Cangelosi fait classe avec classe » France info cultureAlexandre Delimoges a reçu le Prix du Meilleur Auteur au Festival d’Avignon 2018.Anne Cangelosi a reçu plusieurs Prix dont celui du Coup de Coeur de l’Académie Française.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE BASTILLE 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 Paris 75