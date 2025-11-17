Le Radeau de La Méduse

Salle des fêtes au dessus de la Mairie, Grand’rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 20:00:00

fin : 2025-11-17 21:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Dans le cadre du Festival NOVEMBRE EN NORMANDIE soirée théâtrale à la salle des fêtes de RY.

Au programme

LE RADEAU DE LA MEDUSE

De Alexandre Delimoges, interprété par Anne Cangelosi

Après le succès l’année dernière de Madame Bovary en plus drôle et en moins long , Le FESTIVAL NOVEMBRE EN NORMANDIE revient à RY fidèle à sa vocation d’itinérance et de décentralisation de la culture.

C’est une nouvelle pépite théâtrale qu’il nous présente cette année elle a rencontré un énorme succès à Paris et en Avignon.

Ce spectacle à la fois instructif et divertissant propose de vous faire découvrir avec humour et dérision, l’histoire d’une oeuvre majeure de l’art romantique et cela sans jamais devenir pédant et ennuyeux

Grâce à une drôle de conférencière, vous connaîtrez les secrets de ce gigantesque tableau de Théodore Géricault qui en 1818, choqua le monde et ébranla le trône. .

Salle des fêtes au dessus de la Mairie, Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie

English : Le Radeau de La Méduse

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Radeau de La Méduse Ry a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin