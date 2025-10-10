LE RADEAU DE LA MEDUSE – SALLE POLYVALENTE Biarrotte

LE RADEAU DE LA MEDUSE Début : 2025-10-10 à 21:00. Tarif : – euros.

Écrit et mis en scène par Alexandre Delimoges, le spectacle Le radeau de la Méduse, nous emmène dans une exploration du célèbre tableau éponyme. Contextualisés, interprétés et transmis avec maestria, les secrets du chef-d’œuvre de Géricault nous sont contés par une conférencière hors du commun, aussi irrésistible qu’experte, incarnée par Anne Cangelosi.Distribution : Anne CangelosiÉcriture et Mise en scène : Alexandre Delimoges

SALLE POLYVALENTE Bourg 40390 Biarrotte 40