Le radeau de la Méduse Cinéma Le Carnot Ussel

Le radeau de la Méduse Cinéma Le Carnot Ussel jeudi 2 octobre 2025.

Le radeau de la Méduse

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Un spectacle aussi intéressant que divertissant ! Un grand moment d’Humour, d’Art et d’Histoire.

Vous connaissez le tableau mais connaissez-vous réellement son histoire ?

En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile le radeau de la Méduse et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique. Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses Misérables .

Comment faire découvrir une œuvre majeure de la peinture du romantisme avec humour, dérision et expertise sans jamais devenir pédant ni ennuyeux ? Grâce à une drôle de conférencière, découvrez les secrets de ce gigantesque tableau du Louvre qui choqua le monde et ébranla le trône. Revivez les bouleversements artistiques et politiques du XIXe siècle.

Réservation à partir du lundi 8 septembre 2025

Billetterie mardi 23 & jeudi 25 septembre 2025 .

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 service.cultureL01@ussel19.fr

English : Le radeau de la Méduse

German : Le radeau de la Méduse

Italiano :

Espanol : Le radeau de la Méduse

L’événement Le radeau de la Méduse Ussel a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze