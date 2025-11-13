Le radeau de la Méduse Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Le radeau de la Méduse

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

Palme du meilleur spectacle du Festival d’Avignon 2024.

En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile Le radeau de la méduse et fait scandale autant sur le plan artistique que sur le plan politique.

Revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXe siècle.

Sur réservation.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Le radeau de la Méduse

Palme du meilleur spectacle du Festival d?Avignon 2024.

In 1818, Géricault painted his most famous canvas, Le radeau de la méduse, causing a scandal both artistically and politically.

Relive the artistic and political upheavals of the early 19th century.

Reservations required.

German : Le radeau de la Méduse

Palme für die beste Aufführung beim Festival d’Avignon 2024.

1818 begann Géricault sein berühmtestes Gemälde Le radeau de la méduse (Das Floß der Medusa) und löste damit sowohl einen künstlerischen als auch einen politischen Skandal aus.

Erleben Sie die künstlerischen und politischen Umwälzungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Palma del miglior spettacolo del Festival di Avignone 2024.

Nel 1818 Géricault dipinse la sua tela più famosa, Le radeau de la méduse (La zattera della Medusa), che provocò uno scandalo artistico e politico.

Rivivete gli sconvolgimenti artistici e politici dell’inizio del XIX secolo.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Le radeau de la Méduse

Palma al mejor espectáculo del Festival de Aviñón 2024.

En 1818, Géricault pintó su lienzo más famoso, Le radeau de la méduse (La balsa de la Medusa), que provocó un escándalo artístico y político.

Reviva la agitación artística y política de principios del siglo XIX.

Es necesario reservar.

