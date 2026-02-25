Le Raid des Petits Suisses Normands Base de Loisirs Pont-d’Ouilly

Le Raid des Petits Suisses Normands

La section Raid Nature de Pont d’Ouilly Loisirs organise son traditionnel Raid des petits Suisses Normands à Pont d’Ouilly.

La manifestation se déroule sur deux jours

SAMEDI

✔ RAID SPORTIF 72€ (4h30 max départ à 10h15)

✔ RAID AVENTURE 86€ (7h30 max départ à 9h30)

DIMANCHE

✔ RAID DECOUVERTE non chronométré 20€ (10€ pour les de 18 ans) (3h00 max départ à 10h)

Les départs se font de la Base de loisirs de Pont d’Ouilly. .

Base de Loisirs 11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie petitssuissesnormands@gmail.com

English :

The Raid Nature section of Pont d’Ouilly Loisirs is organizing its traditional Raid des petits Suisses Normands in Pont d’Ouilly.

