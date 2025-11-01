Le raid LTR Goult

Le raid LTR Goult samedi 1 novembre 2025.

Le raid LTR

Goult Vaucluse

La première édition du Luberon Terre de Raid sera le samedi 1er Novembre sur la commune à Goult. Ce raid se veut convivial et ludique avec un enchaînement de plusieurs petites sections afin de rendre votre course encore plus excitante !

Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The first edition of the Luberon Terre de Raid will take place on Saturday November 1st in Goult. The raid is designed to be fun and friendly, with a series of short sections to make your run even more exciting!

German :

Die erste Ausgabe des Luberon Terre de Raid wird am Samstag, den 1. November, in der Gemeinde Goult stattfinden. Dieser Raid soll gesellig und spielerisch sein, mit einer Aneinanderreihung von mehreren kleinen Abschnitten, um Ihren Lauf noch aufregender zu gestalten!

Italiano :

La prima edizione del Luberon Terre de Raid si svolgerà sabato 1 novembre a Goult. Il raid è stato progettato per essere divertente e amichevole, con una serie di brevi tratti per rendere la corsa ancora più emozionante!

Espanol :

La primera edición del Luberon Terre de Raid tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en Goult. El raid está diseñado para ser divertido y amistoso, ¡con una serie de tramos cortos para que tu carrera sea aún más emocionante!

