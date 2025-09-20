Le raidillon enchanté des oiseaux Boulodrome de Saint-François Saint-Denis

Dans une époque pas si lointaine, relier le monde des hauts et des bas de Saint-Denis relevait du périple pour les habitants de Saint-François. En l’absence de véritable route et de voiture, ces derniers étaient obligés d’effectuer à pied les 6 kilomètres les séparant de la ville afin de vendre leurs produits sur le marché de Saint-Denis ou d’accéder aux marchandises ou services de première necessité dont ils étaient dépourvus. Emprunter le raidillon, descendre ou gravir ce sentier en pente raide représentant le point de liaison avec la capitale, était une entreprise pénible. Pourtant, ce raidillon représentait un lieu d’interaction et d’échanges ; un sentier où se croisent le passé et le présent ; la tradition et la modernité ; le centre de deux parties distinctes mais complémentaires d’une histoire commune riche d’annecdotes comme celles racontées inlassablement, selon Madame Ozoux, par les grands parents et le père de son époux, actuel propriétaire du Domaine de Beaubassin :

