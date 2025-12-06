Le Raisin dans le verre Terres de Raisin Caen

Le Raisin dans le verre

Terres de Raisin 29 rue Guillaume Le conquérant Caen Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Rencontre et dégustation avec vignerons.

Au programme venez rencontrer ceux qui font le vin !

6 vignerons vous proposeront une trentaine de cuvée en dégustation. Un moment de partage et de rencontre chez Terres de Raisin.

Terres de Raisin 29 rue Guillaume Le conquérant Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 81 63 90 03 terresderaisin@gmail.com

English : Le Raisin dans le verre

Meeting and tasting with winemakers.

Come and meet the people who make wine!

6 winegrowers will be on hand to offer tastings of around 30 vintages. Terres de Raisin is the place to meet and share.

L’événement Le Raisin dans le verre Caen a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Caen la Mer