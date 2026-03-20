Le rallye des Cavalcades Saint-Macaire
Le rallye des Cavalcades Saint-Macaire samedi 18 juillet 2026.
Le rallye des Cavalcades
Plaine de la Garonne Saint-Macaire Gironde
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Une très belle randonnée à cheval de 16 km vous est proposée autour de la cité médiévale de Saint-Macaire, à travers vignes, champs, parcs et châteaux.
Des jeux équestres (barrel-race, pony-games, relais, etc.), un spectacle de fauconnerie et de la restauration complèteront ce beau programme.
Rendez-vous au pied des remparts de Saint-Macaire !
Inscription obligatoire pour les cavaliers. .
Plaine de la Garonne Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 64 95 82 lescavalcades@gmail.com
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English : Le rallye des Cavalcades
L’événement Le rallye des Cavalcades Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-02-27 par La Gironde du Sud