Le rallye des Cavalcades

Plaine de la Garonne Saint-Macaire Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une très belle randonnée à cheval de 16 km vous est proposée autour de la cité médiévale de Saint-Macaire, à travers vignes, champs, parcs et châteaux.

Des jeux équestres (barrel-race, pony-games, relais, etc.), un spectacle de fauconnerie et de la restauration complèteront ce beau programme.

Rendez-vous au pied des remparts de Saint-Macaire !

Inscription obligatoire pour les cavaliers. .

Plaine de la Garonne Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 64 95 82 lescavalcades@gmail.com

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English : Le rallye des Cavalcades

L’événement Le rallye des Cavalcades Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-02-27 par La Gironde du Sud