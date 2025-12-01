Le rallye des lutins Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Le rallye des lutins

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-01

Toujours à l’affut de la moindre bêtise, les facétieux petits personnages que sont les lutins, ont décidé de semer le trouble dans Luxeuil ! Le Père Noël n’y retrouverait pas ses cadeaux ! A toi de jouer pour remettre un peu d’ordre dans notre belle ville.

Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme du 1er décembre au 4 janvier de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Sauf dimanches et jours fériés. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

English : Le rallye des lutins

German : Le rallye des lutins

Italiano :

Espanol :

L’événement Le rallye des lutins Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-14 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)