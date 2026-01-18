LE RALLYE DES PÉPITES

4 Rue des Sports Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Grand jeu de piste au coeur des entreprises du territoire.

En famille, entre amis ou entre collègues, composez votre équipage de 4 personnes (à partir de 13 ans) et vivez une journée

placée sous le signe de la découverte… et du sourire ! Carnet de route en main, vous sillonnez le territoire pour résoudre les défis imaginés par les entreprises. Atelier d’artisan, entrepôt logistique, pépinière… chaque étape vous plonge dans un véritable “Vis ma vie” orienté métier .

4 Rue des Sports Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great treasure hunt in the heart of the region’s businesses.

L’événement LE RALLYE DES PÉPITES Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-15 par Point d’accueil Sucé sur Erdre