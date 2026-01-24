LE RALLYE DES PÉPITES Rue Rocheflour Nort-sur-Erdre

LE RALLYE DES PÉPITES

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Grand jeu de piste au coeur des entreprises du territoire.

Samedi 7 février, La Nuit de l’Erdre ouvre ses portes à l’occasion du RALLYE DES PEPITES, en collaboration avec Communauté de Communes Erdre & Gesvres.

Cet événement est une opportunité de découvrir l’association, son fonctionnement et les différents métiers qui contribuent à son développement

Événement gratuit est ouvert à toutes et tous

Equipages de 3 à 4 personnes s’inscrire .

Rue Rocheflour Les bureaux Nuit de l’Erdre Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

A great treasure hunt in the heart of the region’s businesses.

