LE RALLYE DES PÉPITES Rue Rocheflour Nort-sur-Erdre samedi 7 février 2026.
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Grand jeu de piste au coeur des entreprises du territoire.
Samedi 7 février, La Nuit de l’Erdre ouvre ses portes à l’occasion du RALLYE DES PEPITES, en collaboration avec Communauté de Communes Erdre & Gesvres.
Cet événement est une opportunité de découvrir l’association, son fonctionnement et les différents métiers qui contribuent à son développement
Événement gratuit est ouvert à toutes et tous
Equipages de 3 à 4 personnes s’inscrire .
English :
A great treasure hunt in the heart of the region’s businesses.
