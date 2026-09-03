Le Rallye des Vins de Champagne 2026 Vallée de la Marne Damery

Informations pratiques

Damery

Le Rallye des Vins de Champagne 2026

Vallée de la Marne Communauté de communes des Paysages de la Champagne Damery Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

Tout public

Les 31 octobre et 1er novembre 2026, le Rallye des Vins de Champagne fait son grand retour pour sa 29ᵉ édition en catégorie Moderne et sa 19ᵉ édition en VHC (Véhicules Historiques de Compétition).

Au départ de Damery, les équipages s’élanceront sur les routes et à travers les paysages viticoles de la Champagne pour deux jours de compétition, avec huit épreuves spéciales chronométrées. Le public pourra profiter du spectacle tout au long du parcours et retrouver l’ambiance du rallye au parc d’assistance installé à Damery.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport automobile et de patrimoine mécanique, au cœur du vignoble champenois. .

Vallée de la Marne Communauté de communes des Paysages de la Champagne Damery 51480 Marne Grand Est

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English : Le Rallye des Vins de Champagne 2026

L’événement Le Rallye des Vins de Champagne 2026 Damery a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne