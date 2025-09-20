Le rallye du Patrimoine – Sur les traces de l’architecture avec Léonard ! Centre ancien de Valréas Valréas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’aide d’un carnet d’activités, les enfants sont invités à découvrir l’architecture de Valréas au fil des siècles à travers un parcours ponctué d’énigmes ludiques.

Le jeu permet d’observer les évolutions de l’architecture tout en reconstituant un mot-mystère lié à l’histoire de la ville.

Gratuit – Carnet disponible au Château de Simiane et à l’accueil de la Tour Ripert – Chapelle des Pénitents Blancs.

À partir de 6 ans – Durée 30 à 45 min.

Petit cadeau à demander à l’accueil du château sur présentation du retour de la charade (dans la limite du stock / pour les moins de 14 ans).

Centre ancien de Valréas 8 place aristide briand 84600 VALREAS Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://www.chateau-simiane.fr Le centre ancien de Valréas se compose de 10 Monuments Historiques et de petites rues et ruelles provençales? Parking sur le tour de ville et à proximité des monuments.

