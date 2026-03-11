Le Rallye du Viaur Bor-et-Bar

Le Rallye du Viaur

Cessetières Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

C’est avec plaisir que nous pourrions, ensemble, naviguer sur cette merveilleuse rivière ou randonner le long de ses berges.

Comme les années précédentes, la section de Canoë-Kayak de la Maison d’Animation Lo Capial en collaboration avec la Mairie et le comité des fêtes de JOUQUEVIEL, l’Association VIAUR VIVANT et avec l’aide du Comité Départemental de Canoë Kayak, organisent le Rallye du VIAUR.

Pour marquer cette manifestation, nous vous invitons à partager avec nous le vin d’honneur qui réunit tous les participants et toutes les participantes à l’arrivée vers 13 Heures au camping du Gourpassou commune de Bor et Bar.

Édition 2026 du rallye le dimanche 26 avril !

-Une randonnée pédestre de 12km organisée par Viaur Vivant

-Une descente de la rivière sur 15 km, encadrée par Lo Capial et le CDCK, ouverte à tous les niveaux de navigation, des débutant.e.s aux confirmé.e.s avec des formules adaptées DDS & parcours d’orientation

-Un repas légendaire cuisiné sur place par le Comité des Fêtes de Jouqueviel + l’apéritif offert par Mme la Maire

. Descente Découverte Sportive DDS (descente encadrée avec prêt de matériel, mais attention chaussures fermées, coupe vent et pièce d’identité obligatoires), avec repas 40 €, sans repas 30 €

. Descente (hors DDS) 2 €

. Carte loisir (hors DDS) (La carte loisir permet d’être assuré durant la navigation, ceci concerne les personnes non affiliées à un club ou à la FFCK) 2 €

. Repas 15 €

Randonnée pédestre

– 8h30 Rendez-vous & inscription au pont de la Vicasse

– 9h00 Départ

Descente canoë kayak

– 9h00 Accueil et inscriptions

– 9h45 Navette des véhicules Lengourp le Gourpassou

– Entre 10h30/11h00 Départ

– Entre 13h00/13h30 Arrivée au Gourpassou

Le contact pour la randonnée

Viaur Vivant rando pédestre viaur.vivant@orange.fr ou 06 16 32 49 67 15 .

Cessetières Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 16 32 49 67 rallyeduviaur@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It would be a pleasure for us to sail together on this marvellous river or to hike along its banks.

L’événement Le Rallye du Viaur Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)