LE RALLYES DES MOULINS FFRENCH Sainte-Anne

LE RALLYES DES MOULINS FFRENCH Sainte-Anne dimanche 21 septembre 2025.

LE RALLYES DES MOULINS Dimanche 21 septembre, 07h30 FFRENCH Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Les volcans association Culturelle de Sainte-Anne,vous presente le rallye des moulins sur la commune de Sainte-Anne.

Une quinzaine de moulins sur le territoire de Sainte-Anne seront mis à l’honneur à travers un parcours ponctué de visites guidées et animées par Monsieur Patrick Solvet, ambassadeur et figure incontournable de la valorisation du patrimoine guadeloupéen.

Lieu de rassemblement : terrain Ffrench, Sainte-Anne, à partir de 7h30

Départ : 8h30 précises

Participation (incluant transport et collation) : 10€/personne

FFRENCH FFRENCH 97128 SAINTE-ANNE Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe +590 690463757 [{« type »: « phone », « value »: « +590 690 463 757 »}, {« type »: « email », « value »: « ranguin.michel@orange.fr »}] Les volcans une association patrimoniale qui à pour but la défense du patrimoine guadeloupéen sous tous ses angles

Les volcans vous présente le rallye des moulins sur la commune de Sainte-Anne

LES VOCANS