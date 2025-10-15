Le Rāmāyana Nazelles-Négron

Le Rāmāyana Nazelles-Négron mercredi 15 octobre 2025.

Le Rāmāyana

Rue Paul Scarron Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-10-15 19:30:00

Date(s) :

2025-10-15

Le mercredi 15 octobre 2025 à 18h30 à la Grange de Négron, la compagnie Jeux de Vilains vous propose la légende de Rāmāyana en théâtre d’ombres accompagnés de musiques du Cambodge, de Thaïlande, de Malaisie et d’Indonésie.

Un spectacle tout public, dès 7ans.

Le mercredi 15 octobre 2025 à 18h30 à la Grange de Négron, la compagnie Jeux de Vilains vous propose la légende de Rāmāyana. Un spectacle tout public, dès 7ans.

Après 5 mois passés auprès des maitres et compagnies du Cambodge, de Thaïlande, de Malaisie et d’Indonésie, Cécile Hurbault souhaite faire découvrir la légende séculaire de Rāmāyana en théâtre d’ombres accompagnés de musiques des 4 pays visités.

Le Rāmāyana conte la vie de Rama, incarnation du dieu Visnu sur terre. Son épouse, Sita est enlevée par le roi des démons, Ravana. Rama, aidé de son frère et de son fidèle compagnon singe devra alors tout tenter pour récupérer sa bien-aimée.

En écrivant le Rāmāyana, Valmiki a formulé ce qu’est la vie l’éternel combat entre le Bien et le Mal, la Raison et la Passion, Rama et Ravana. 12 .

Rue Paul Scarron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

On Wednesday, October 15, 2025 at 6:30pm at the Grange de Négron, the company Jeux de Vilains presents the legend of R?m?yana in shadow theater, accompanied by music from Cambodia, Thailand, Malaysia and Indonesia.

A show for all ages 7 and up.

German :

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025 um 18.30 Uhr in der Scheune von Négron präsentiert Ihnen die Compagnie Jeux de Vilains die Legende von R?m?yana als Schattentheater, begleitet von Musik aus Kambodscha, Thailand, Malaysia und Indonesien.

Eine Aufführung für alle Zuschauer ab 7 Jahren.

Italiano :

Mercoledì 15 ottobre 2025 alle 18.30 alla Grange de Négron, la compagnia Jeux de Vilains presenta la leggenda di R?m?yana con il teatro delle ombre, accompagnata da musiche di Cambogia, Thailandia, Malesia e Indonesia.

Uno spettacolo per tutte le età, dai 7 anni in su.

Espanol :

El miércoles 15 de octubre de 2025 a las 18.30 h en la Grange de Négron, la compañía Jeux de Vilains presenta la leyenda de R?m?yana en teatro de sombras acompañado de música de Camboya, Tailandia, Malasia e Indonesia.

Un espectáculo para todas las edades, a partir de 7 años.

L’événement Le Rāmāyana Nazelles-Négron a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE AMBOISE