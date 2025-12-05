Le rap, nouvelle culture pop Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 5 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Musique la plus écoutée au monde, le rap est porté par une scène foisonnante audacieuse et inventive.

Autour d’extraits, d’échanges et de témoignages, cette rencontre, inspirée par la programmation rap des Trans Musicales 2025, propose d’explorer le rap sous toutes ses formes et aborde les évolutions et l’actualité d’une pratique en perpétuel mouvement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T16:00:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine