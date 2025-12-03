Le Ravissement Encagnane Aix-en-Provence

Le Ravissement

Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 15h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un spectacle de marionnettes et d’ombres chinoises. Un conte musical, poétique, lumineux et parfumé.

Dans ce spectacle conçu comme un voyage onirique et sensoriel, les marionnettes deviennent des personnages vivants, respirant, dansant et parlant à travers la conteuse, créant un lien tangible et immédiat avec le public ; les odeurs, les couleurs et le sons, intégrés à l’histoire, stimulent les sens pour créer une immersion totale. Dans un cadre intimiste, les spectateurs se retrouvent plongés dans un monde entre réel et imaginaire, propice à la réflexion et au rêve collectif.



Déméter est la déesse des moissons. Loin de l’Olympe, elle élève sa fille Perséphone. Un jour Hadès, dieu des ténèbres, tombe amoureux de la jeune fille et l’enlève. Inconsolable, Déméter cesse de prodiguer les bienfaits à la terre. Zeus essaye en vain d’apaiser la colère de la déesse et doit trouver un compromis au printemps, Perséphone restera auprès de sa mère ; l’hiver elle retournera dans les profondeurs de la terre… donnant ainsi naissance aux saisons.



Ecriture, création des marionnettes, mise en scène et interprétation par Clotilde Baudon.

Scénographie, création des mécanismes, lumière et son par Grégoire Lange. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

A puppet and shadow show. A musical, poetic, luminous and fragrant tale.

German :

Ein Schauspiel mit Marionetten und chinesischen Schattenfiguren. Ein musikalisches, poetisches, leuchtendes und duftendes Märchen.

Italiano :

Un gioco di ombre e marionette. Un racconto musicale, poetico, luminoso e profumato.

Espanol :

Una obra de títeres y sombras. Un cuento musical, poético, luminoso y fragante.

