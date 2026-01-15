Le RCC fait son Show TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 18:00 – 18:40

Gratuit : oui Gratuit Gratuit et sans réservation Tout public

Malgré un intérêt marqué pour les années 80, le répertoire du Le Racing Club Choral est varié.La liste des chansons interprétées et la variété des artistes revisités en est la preuve : Bashung y côtoie Françoise Hardy et Philippe Katerine s’y plait en compagnie d’ AC/DCMais l’évolution du répertoire est permanente et nous réserve sans doute encore de belles surprises !

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

