Le RDV chez Gargouil SARL Gargouil Charroux

Le RDV chez Gargouil

Le RDV chez Gargouil SARL Gargouil Charroux samedi 25 octobre 2025.

Le RDV chez Gargouil

SARL Gargouil Chantegrolle Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-25

Rendez-vous à la Maison Gargouil pour un week-end convivial autour du goût, des producteurs locaux et de la gourmandise !

Samedi 25 octobre
– Marché de producteurs (14h 20h)
– Soirée Burger Frites (sur réservation, dès 18h)

Dimanche 26 octobre
– Marché de producteurs (dès 9h30)
– Repas Black Angus Frites (sur réservation, le midi)
– Atelier dégustation de Yoann de Contet (15h30)

Venez partager un moment authentique, découvrir des produits de qualité et profiter de l’ambiance chaleureuse de notre verger   .

SARL Gargouil Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23  contact@gargouil-pommes.fr

English : Le RDV chez Gargouil

German : Le RDV chez Gargouil

Italiano :

Espanol : Le RDV chez Gargouil

L’événement Le RDV chez Gargouil Charroux a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou