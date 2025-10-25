Le RDV chez Gargouil SARL Gargouil Charroux

Rendez-vous à la Maison Gargouil pour un week-end convivial autour du goût, des producteurs locaux et de la gourmandise !

Samedi 25 octobre

– Marché de producteurs (14h 20h)

– Soirée Burger Frites (sur réservation, dès 18h)

Dimanche 26 octobre

– Marché de producteurs (dès 9h30)

– Repas Black Angus Frites (sur réservation, le midi)

– Atelier dégustation de Yoann de Contet (15h30)

Venez partager un moment authentique, découvrir des produits de qualité et profiter de l’ambiance chaleureuse de notre verger .

SARL Gargouil Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23 contact@gargouil-pommes.fr

L’événement Le RDV chez Gargouil Charroux a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou