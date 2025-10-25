Le RDV chez Gargouil SARL Gargouil Charroux
Rendez-vous à la Maison Gargouil pour un week-end convivial autour du goût, des producteurs locaux et de la gourmandise !
Samedi 25 octobre
– Marché de producteurs (14h 20h)
– Soirée Burger Frites (sur réservation, dès 18h)
Dimanche 26 octobre
– Marché de producteurs (dès 9h30)
– Repas Black Angus Frites (sur réservation, le midi)
– Atelier dégustation de Yoann de Contet (15h30)
Venez partager un moment authentique, découvrir des produits de qualité et profiter de l’ambiance chaleureuse de notre verger .
SARL Gargouil Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23 contact@gargouil-pommes.fr
