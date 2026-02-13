Le rdv des 3-6 ans : lecture de contes stéréotypes inversés, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Le rdv des 3-6 ans : lecture de contes stéréotypes inversés Samedi 18 avril, 11h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Le rdv des 3-6 ans

Lectures de contes : inversion des stéréotypes

Dans le cadre du projet d’éducation aux médias et à l’information (EMI) de la bibliothèque sur le thème de l’égalité femme-homme

Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans heure du conte lecture pour enfants

Visuel créé avec Canva