Le RDV des 3-6 ans : « potion magique et sorcelleries », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Le RDV des 3-6 ans : « potion magique et sorcelleries » Samedi 21 mars, 11h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T11:45:00+01:00
Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T11:45:00+01:00
Tous les mois, lecture et ateliers pour les enfants entre 3 et 6 ans. Ce mois-ci, autour du thème des sorcières et des magiciens
Informations et incriptions auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures et ateliers pour les enfants entre 3 et 6 ans atelier créatif atelier enfant
