Le RDV des 3-6 ans : « potion magique et sorcelleries », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Le RDV des 3-6 ans : « potion magique et sorcelleries » Samedi 21 mars, 11h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T11:45:00+01:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T11:45:00+01:00

Le RDV des 3-6 ans

« potion magique et sorcelleries »

Tous les mois, lecture et ateliers pour les enfants entre 3 et 6 ans. Ce mois-ci, autour du thème des sorcières et des magiciens

Informations et incriptions auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures et ateliers pour les enfants entre 3 et 6 ans atelier créatif atelier enfant

Visuel créé avec Canva