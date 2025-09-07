Le RDV des livres extraordinaires Bibliothèque – 5e étage Rennes

Le RDV des livres extraordinaires Bibliothèque – 5e étage Rennes Jeudi 11 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Une fois par mois, les bibliothécaires présentent des pépites issues des collections patrimoniales de la bibliothèque et sorties des réserves.

A partir d’une sélection de livres récents ou patrimoniaux, venez échanger en toute convivialité autour de livres anciens, de collections rares, d’oeuvres d’artistes contemporains, de formats ou techniques atypiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine