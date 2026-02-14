Le RDV des livres extraordinaires, Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage, Rennes

Le RDV des livres extraordinaires Jeudi 12 mars, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Venez échanger en toute convivialité autour de livres anciens, de collections rares sorties des réserves, d’oeuvres d’artistes contemporains, de formats ou techniques atypiques.

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Un rdv animé par les bibliothécaires pour découvrir quelques pépites des collections patrimoniales de la bibliothèque.

Marion Denoual