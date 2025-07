Le rdv des P’tits Lucien Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Le rdv des P’tits Lucien Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mercredi 15 octobre 2025.

Le rdv des P’tits Lucien Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 15 octobre – 17 décembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine

entrée libre

lectures petite enfance, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-12-17T16:45:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41