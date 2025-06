le RDV des vachequiriphiles – La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier 28 juin 2025 14:00

Jura

le RDV des vachequiriphiles La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 9.4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Les 28 et 29 juin, les Vachequiriphiles sont de retour à La Maison de La Vache qui rit ! Au cours de ce week-end, venez rencontrer des passionnés d’objets en tous genre à l’image de La Vache qui rit. Profitez d’un moment de partage et découvrez leurs objets uniques et exclusifs !

Des animations & jeux autour de la thématique des collections seront également proposés tout au long de l’événement. .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : le RDV des vachequiriphiles

German : le RDV des vachequiriphiles

Italiano :

Espanol :

L’événement le RDV des vachequiriphiles Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-06-13 par COORDINATION JURA