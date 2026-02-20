Le réalisme magique de Lukáš Kándl Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy

Le réalisme magique de Lukáš Kándl

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-12-27 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Né à Prague en 1944, où il a suivi sa formation artistique, Lukáš Kándl s’est marié en France et s’est installé dans ce pays en 1970. Il habite près de Clamecy depuis 2004. À partir de 1973, il a multiplié les expositions, notamment en Europe, où il a présenté ses toiles dont les sujets, très variés, ont pour dénominateur commun le réalisme magique. L’exposition du musée de Clamecy rassemble des travaux témoignant de toutes les périodes de création de cet artiste prolifique, au style très personnel. .

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 17 99 museedeclamecy@orange.fr

