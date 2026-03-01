Le Rebond Créactif Maison de la Die Hauts de Bienne
Le Rebond Créactif Maison de la Die Hauts de Bienne mardi 31 mars 2026.
Le Rebond Créactif
Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:15:00
fin : 2026-06-16 19:30:00
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-02 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04
Chaque semaine, l’association vous propose de participer à différents ateliers créatifs macramé, cartes en pailles, couture, tricot, broderie, mais aussi jeux de société suivis d’un goûter partagé. .
Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 49 51
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English : Le Rebond Créactif
L’événement Le Rebond Créactif Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE