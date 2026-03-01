Le Rebond Créactif Maison de la Die Hauts de Bienne

Le Rebond Créactif

Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:15:00

fin : 2026-06-16 19:30:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-02 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04

Chaque semaine, l’association vous propose de participer à différents ateliers créatifs macramé, cartes en pailles, couture, tricot, broderie, mais aussi jeux de société suivis d’un goûter partagé. .

Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 49 51

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English : Le Rebond Créactif

L’événement Le Rebond Créactif Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE