Le Rectangle Jaune Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 23 juillet 2025

Le Rectangle Jaune Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mercredi 23 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre au chapeau

Une créature géométrique s’installe sur scène pour vous raconter des histoires ; peut-être verrez-vous des choses avec vos oreilles ou les entendrez par vos yeux.

Un monstre nommé le Rectangle Jaune, Reggie pour les intimes, s’est installé sur scène. Il vous racontera deux contes modernes : celui d’un pantin peintre en quête d’identité et l’histoire d’une matrone qui se métamorphose en chanteuse diva. Ce monochrome muet et immobile mais débordant littéralement d’imagination, donnera naissance à tout un monde bizarre et poétique où la seule valeur est l’ouverture. C’est un rectangle qui n’est pas une prison, mais une évasion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-23T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-23T16:50:00.000+02:00

1



Ecomusée de la Bintinais 17 Rue du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine