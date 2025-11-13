Le reflet d’une femme dans le regard d’un ours Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Le reflet d’une femme dans le regard d’un ours

Jeudi 13 novembre 2025 de 19h30 à 20h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Une femme, un ours, un regard, embarquez avec nous à la découverte de ce documentaire.

Depuis le grand ouest américain, Wyoming, jusqu’en Alaska, une femme part à l’aventure observer le quotidien du grizzly… Passionnée et engagée, elle recueille seule ses premières observations sur ce puissant et magnifique animal dans le Yellowstone. .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 10 mediatheque@venelles.fr

English :

A woman, a bear, a look: come and join us in discovering this documentary.

German :

Eine Frau, ein Bär, ein Blick begeben Sie sich mit uns auf eine Entdeckungsreise durch diesen Dokumentarfilm.

Italiano :

Una donna, un orso, uno sguardo: unitevi a noi per esplorare questo documentario.

Espanol :

Una mujer, un oso, una mirada: acompáñenos a explorar este documental.

