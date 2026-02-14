Le regard botaniste, Cité des paysages, Saxon-Sion

Le regard botaniste Samedi 6 juin, 14h30 Cité des paysages Meurthe-et-Moselle

A partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Observez et identifiez les plantes sauvages tout en jouant, en compagnie de l’association des botanistes lorrains.

Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy.

Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique.

La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s’attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes. parking près du restaurant

© Maxime Lehembre