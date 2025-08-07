Le regard de l’abeille, du 06 au 10.08.2025 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche

Les membres de l’ASPA, association de sauvegarde du patrimoine apicole de l’Eure, vous donnent rendez-vous à Conches-en-Ouche au Musée du Rouloir du mercredi 06 au dimanche 10 août 2025.

Tous les après-midis de 14h à 17h30, ils vous proposeront des animations, des visites guidées pédagogiques, des dégustations de miels locaux.

Venez partager des échanges passionnants avec des personnes passionnées !!

GRATUIT

Renseignements

Musée du Rouloir

Arboretum Rue Paul Guilbaud

27190 Conches-en-Ouche

02 32 37 92 16 / musees@conchesenouche.com .

